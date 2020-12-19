Hatayspor 1 attı, 3 aldı!

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi Mame Diouf'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın önemli anları

14. dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin şutunu kaleci Munir kurtardı.

24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Topu önünde bulan Cherif de kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Munir'in müdahalesiyle beraber bir kez daha direkten döndü.

33. dakikada Hatayspor'da Diouf'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

47. dakikada Soner Aydoğdu'nun şutunda top üstten auta çıktı.

57. dakikada VAR incelemesi sonrası pozisyon sonrası Hatayspor penaltı kazandı. Hatayspor, Mame Diouf'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

79. dakikada Hataysporlu Boupenza'nın şutunda kaleci İrfan Can topu tek elle tokatlayarak kornere gönderdi.

90+3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ideye, topa dokundu ancak top kalenin sağından auta çıktı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.