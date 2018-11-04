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Spor

Hatayspor - Ümraniyespor: 0-1

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Anıl Usta (xx), Çetin Öncel (XX) HATAYSPOR: Akın (xxx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx) (Dk

04 Kasım 2018 18:51

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Anıl Usta (xx), Çetin Öncel (XX)
HATAYSPOR: Akın (xxx), Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx) (Dk. 57 Tom xx) (Dk. 65 Mehmet Tayfun x), Hamza (xx) (Dk. 46 Sinan xx), Selim (xx), Yılmaz (xx), Caner (xx), Gökhan (xx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xx), Appindangoye (xx) (Dk. 25 Merthan xx), Vasılogiannis (xx) (Dk. 85 Bahadır x), Martires (xx), Emircan (xx), Oğuz (xx), Serkan (xx), Mücahit (xx), Muhammed (xx), Tarık (xx), Madinda (xx) (Dk. 68 Recep xx)
GOL: Dk. 42 Martires (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Yılmaz,  Gökhan (Hatayspor) - Burak, Emircan, Oğuz (Ümraniyespor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 11\'inci haftasında Hatayspor evinde ağırladığı Ümraniyespor’a 42\'nci dakikada Martires’in attığı golle 1-0 yenildi.

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