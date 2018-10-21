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Spor

Hatayspor - Osmanlıspor: 0-0

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Hüseyin Baylak (xx), Gökhan Barcın (XX) HATAYSPOR: Akın (xxx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx) (Dk

21 Ekim 2018 19:38

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Hüseyin Baylak (xx), Gökhan Barcın (XX)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx) (Dk. 78 Yılmaz x), Hamza (xx), Selim (xxx), Diallo (xxx), Caner (xx) (Dk. 87 Dmytro x), Gökhan (xx) (Dk. 76 Tom xx)
OSMANLISPOR: Ahme Eyüp (xx), Caner (xx), Ali Eren (x)  Ayukmbu (xx), Burhan (xx) (Dk. 69 Beykanx), Hasan (xx), Numan (xx), Lembi (xx) (Dk. 83 Sinan x), Anıl (x), Tugay (xx), Gueye (xx)(Dk. 90 Mertan x)
SARI KARTLAR: Kubilay (Hatayspor) - Tugay, Caner Arıcı, Hasan, Gueye (Osmanlıspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 9\'uncu haftasında Hatayspor evinde ağırladığı Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı.

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