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Spor

Hatayspor - Kocaeli Birlikspor 1-0

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Kerem Yükünç (xx), Yakup Bulut (xx) HATAYSPOR: Akın (xxx)- Tayfun (xxx), Oğuz (xxx), Hamza (xxx), Selim (xxx) (Dk

11 Kasım 2017 20:16

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Kerem Yükünç (xx), Yakup Bulut (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Tayfun (xxx), Oğuz (xxx), Hamza (xxx), Selim (xxx) (Dk. 83 Ömer Kızıldağ x), Mithat (xxx) (Dk. 63 Köksal Yedek xx), Mesut (xxx), Taha (xxx) (Dk. 70 Mehmet Albayrak xx), Volkan (xxx), Sadi (xxx), Caner (xxx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur (xx)- Emirhan (xx), Muhammet (xx), Raif (xx), Melih (xx), Semih (xx), Talha (xx), Demirhan (xx) (Dk. 52 Berat Aydın xx), Emrecan (xx), Batuhan (xx) (Dk. 61 Tayyip Seymen xx), Mustafa (xx) (Dk. 88 Berat Demir x)
GOLLER: Dk. 24 Tayfun (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mithat, Sadi, Akın, Taha (Hatayspor) - Demirhan, Berat Aydın Emirhan (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Hatayspor, ligin 12’nci haftasında kendi evinde konuk ettiği Kocaeli Birlikspor’u 1-0 yendi.

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