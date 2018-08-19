Hatayspor - Kardemir Karabükspor: 3-1

HATAY, (DHA)

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Baran Eraslan (xxx), Sezgin Çınar (xxx) Murat Erdoğan (xxx)

HATAYSPOR: Akın Alkan (xxx)- Yusuf Abdioğlu (xx), Sadi Karaduman (xx), Mesut Çaytemel (xx), Kubilay Sönmez xx, Yılmaz Özeren xxx, Wellington Silva (Dk. 88 Buğra Temel) xx, Selim Ilgaz xxx (Dk. 82 Hamza Gür ), Caner Hüseyin Bağ xx (Dk. 68 Dmytro Korkishko), Murat Paluli xx, Sinan Kurumuş xx.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz xx, Ahmet Kabadayı xx, Berkay Yılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Can Sıkılmaz xx, Emre Eser x (Dk. 40 Arif Bostancı xx), Fatih Kızılay xx (Dk. 55 Melih Arslan xx), Yusuf Akbulut xxx, Batuhan Kurt xx, Cihan Aydın xx (Dk. 46 Fatih Tultak xx), Berk Kervankıran xx.

GOLLER: Dk.6 Selim Ilgaz, Dk.14 (pen) Mesut Çaytemel, Dk.50 Yılmaz Özeren (Hatayspor) – Dk.20 (pen) Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor)

SARI KART: Berkay Yılmaz, Can Sıkılmaz, Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 2\'nci hafta mücadelesinde Hatayspor evinde Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6\'ncı dakikada Tom\'un ara pası ile Selim Ilgaz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Düzgün vuruş yapan 9 numaralı oyuncu skoru 1-0\'a getirdi.

13\'üncü dakikada Caner Hüseyin Bağ\'ın ortaladığı topla buluşan Tom, sert vuruş yaptı, top savunmanın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

13\'üncü dakika penaltıya sebebiyet veren Berkay Yılmaz, sarı kart gördü

14\'üncü dakika penaltının başına Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel geçti. Kalecinin sağına vuran tecrübeli oyuncu şutu iç direkten ağlarla buluştu: 2-0.

19\'uncu dakikada Karabüksporlu oyuncunun sert şutunda top Murat Paluli\'nin eline çarptı. Hakem yine beyaz noktayı gösterdi.

20\'nci dakikada topun başına geçen 77 numaralı Yusuf Akbulut, şık bir vuruşla skoru 2-1\'e getirdi.

41\'inci dakikada, Karabükspor\'da sakatlık geçiren Emre Eser oyundan çıktı, yerine Arif Bostancı oyuna girdi.

50\'nci dakikada topla buluşan Yılmaz Özeren\'in harika golüyle Hatayspor farkı ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı.

52\'nci dakika, Sinan Kurumuş\'un sert şutu, kaleci Ferhat topu kornere çeldi.

62\'nci dakikada Hatayspor tehlikeli noktadan serbest vuruş kullandı. Yılmaz Özeren\'in ortasında Sadi Karaduman\'ın kafa vuruşu az farkla avuta çıktı.

70\'inci dakikada Sinan Kurumuş açılan ortada boş alanda topu dışarı vurdu.

73\'üncü dakikada Murat Paluli\'nin pasında topla buluşan Sinan Kurumuş, kaleci ile karşı karşıya dışarı attı.

Karşılaşma 3-1 Hatayspor’un üstünlüğü ile son buldu.

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