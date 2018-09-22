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Spor

Hatayspor - İstanbulspor: 1-0

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Uygar Bebek (xx), Deniz Turgut (xx) HATAYSPOR: Akın Alkan (xxx)- Yusuf Abdioğlu (xx), Sadi Karaduman (xx), Mesut Çaytemel (xxx), Kubilay Sönmez (xx), Selim Ilgaz (xx), Mirkan

22 Eylül 2018 20:30

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Uygar Bebek (xx), Deniz Turgut (xx)
HATAYSPOR: Akın Alkan (xxx)- Yusuf Abdioğlu (xx), Sadi Karaduman (xx), Mesut Çaytemel (xxx), Kubilay Sönmez (xx), Selim Ilgaz (xx), Mirkan Aydın (xx)(Dk.65 Sinan xx), Diallo (xxx) (Dk.71 Yılmaz  x), Murat Paluli (xx), Tom (xx)(Dk.55 Hamza xx), Caner Hüseyin Bağ (xxx)
İSTANBULSPOR: Umut Kaya (xx)- Nascimento (xx), Eslem Öztürk (xx), Muammer Sarıkaya (xx), Ali Dere (xxx), Aldın Cajıc (xx), Arif Morkaya (xx), Murat Duruer (xx), Perovıc (xx)(Dk.60 İbrahim xx), Barış Örücü (xx), Muhammed Ali Kurt (xx)
GOL: Dk.12 Diallo (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Caner Hüseyin Bağ, (Hatayspor), Arif Morkaya, Eslem Öztürk, Murat Duruer (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Dk.87 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti. Hatayspor\'un golünü 12\'nci dakikada Diallo kaydetti. 

(FOTOĞRAFLI)

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