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Spor

Hatayspor - Gençlerbirliği: 3-1

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Cemal Bingül (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx) HATAYSPOR: Akın (xxx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx), Hamza (xx) (Dk

20 Ocak 2019 18:51

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Cemal Bingül (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Mesut (xx), Sadi (xx), Yusuf (xx), Murat (xx), Kubilay (xx), Hamza (xx) (Dk. 90 Mirkan x), Selim (xx), Gökhan (xx) (Dk. 84 Soner xx), Diallo (xx), Caner (xx), (Dk. 76 Dmytro xx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan (xx) - Ahmet (xx), Mert (xx),  Luccas (xx), Alper (xx), Yasin (xx) (Dk. 79 Bekir x), Sessegnon (xx) (Dk. 75 Ahmet İlhan Özek x), Selçuk (xx), Nadir (xx), Deniz (xx)(Dk. 68 Jailton x), Mert Nobre (xx)
SARI KARTLAR: Yusuf, Mirkan, Dymtro, (Hatayspor) - Alper, Yasin, Sessegnon, Ahmet (Gençlerbirliği)
GOLLER: Dk. 30 Mesut, Dk. 71 Hamza, Dk. 90 Mirkan (Hatayspor) - Dk. 17 Nadir (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 18\'inci haftasında evinde lider Gençlerbirliği’ni ağırlayan Hatayspor, Mesut, Hamza Ve Mirkan’ın attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Gençlerbirliği’nin tek golü ise Nadir’den geldi.

(FOTOĞRAFLI)

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