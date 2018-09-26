T24 LogoT24 Logo
Spor

Hatayspor - Esenler Erokspor: 2-1

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Sezgin Çınar (xx), Ali Can Alp (xx) HATAYSPOR: Ömer (xx)- Yasin (xx), Soner (xxx), Mehmet (xx), Hamidou (xxx), Hamza (xx)(Dk

26 Eylül 2018 19:31

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Sezgin Çınar (xx), Ali Can Alp (xx)
HATAYSPOR: Ömer (xx)- Yasin (xx), Soner (xxx), Mehmet (xx), Hamidou (xxx), Hamza (xx)(Dk. 60 Tom xx), Gökhan (xx)(Dk. 87 Caner x), Yılmaz (xx), Özgür (xx)(Dk. 68 Selim xx), Dmytro (xx), Sinan (x)
ESENLER EROKSPOR: Özgün (xx)- Muharrem (xx), Sinan (xx), Batıcan (xx), Emre (xx), Alper (xx)(Dk. 65 Melih xx), Cihan (xx)(Dk. 82 Şeyhmus x), Barış (xx)(Dk. 56 Engin xx), Serhat (xx), Halil (xx), Eray (xxx)
GOLLER: Dk. 20 Eray (Esenler Erokspor), Dk. 32 Soner Örnek, Dk. 84 Selim (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Özgür, Gökhan (Hatayspor) Emre, Batıcan (Erokspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur karşılaşmasında Hatayaspor, sahasında Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi. Hatay ekibinin gollerini 32\'nci dakikada Soner ve 84\'üncü dakikada Selim kaydederken, Esenler Erokspor\'un tek golü 20\'nci dakikada Eray\'dan geldi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin BOZOKHATAY DHA STAT Antakya Atatürk HAKEMLER AlperSezginAli Can AlpSonerMehmetHamidouHamzaTomGökhanCanerYılmazSelimDmytroSinanEROKSPORBatıcanEmreAlperMelihCihanBarışEnginSerhatHalilErayDk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24