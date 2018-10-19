Hatay'ın melekleri kupa zaferini kutladı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-

Türkiye kadın basketbolunun en değerli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı, Fenerbahçe\'yi 61-47 yenerek kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, zaferini düzenlenen törenle kutladı.

Basketbolda 26\'ncı Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe\'yi 61-47 yenerek kupayı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Antakya Cumhuriyet Alanı\'nda düzenlenen törenle kupa sevincini Hataylılarla paylaştı.

Yerli şarkıcılar K-O ve Mert Şahin\'in şarkılarıyla kupa sevincini doruğa ulaştırdı. Vatandaşlar K-O\'nun rap şarkılarına eşlik ederek Hatay\'ın meleklerini karşıladı.

\"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI VE LİG ŞAMPİYONLUĞU\"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sporcularla ve Hatay halkıyla gurur duyduğunu dile getirerek, \"Son 9 yılın 7 yılını savaşın gölgesinde geçiren şehrimiz sevginin, barışın, kardeşliğin kenti olmasının yanında sporun da şehri olmuştur. Bu başarı sadece bizim değil şehrimizde spora destek veren herkesin başarısıdır. Biz tarih yazdıkça spor kamuoyu bizim yazdığımız tarihi okumaya devam edecek. Bu seneki hedeflerimiz daha büyük. Hem Türkiye Kupası\'nı hem de lig şampiyonluğunu istiyoruz. Aynı zamanda Euroleagu\'de başarı hedefliyoruz. Satrançta, voleybolda, su topunda ve futbolda şampiyon olduk\" dedi.

Gerçekleşen konuşmaların ardından meydanda kupa coşkusu yaşandı. Kazanılan kupa ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren basketbolcular, taraftarın yaşadığı coşkuya ortak oldu.

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