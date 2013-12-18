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Politika

Hatay'ın AKP'li belediye başkanı seçimlere CHP'den girecek

Eski AKP'li mevcut Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında üye kaydedildi

18 Aralık 2013 20:45

CHP Hatay’da, AKP'nin adayı Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in karşısına mevcut Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile çıkmaya hazırlanıyor. 2009 seçimlerinde AKP’den seçilen Lütfü Savaş’ın CHP’ye üyeliği bugün MYK toplantısında onaylandı.

Radikal gazetesinden Miray Çimen'in haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısında eski AKP'li mevcut Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş üye kaydedildi. CHP Hatay’da Adalet Bakanı Ergin’in karşısına Savaş ile çıkacak. Savaş’ın adaylığı Parti Meclisi (PM) toplantısında kesinleşecek.

Bugün toplanan MYK’da CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için adı geçen Mansur Yavaş’ın da üye kaydedilmesi bekleniyordu. 3 bakan oğlunun da aralarında bulunduğu büyük yolsuzluk operasyonunu gündeme alan CHP’nin Yavaş’ın üyeliğini Cumartesi günü toplanacak olağanüstü MYK toplantısında değerlendireceği belirtildi. Yavaş’ın da Pazar günü toplanacak PM ile Ankara Büyükşehir Belediyesi üyeliğinin kesinleşeceği kaydedildi.

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