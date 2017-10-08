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Hatay'dan Suriye'ye top atışı yapıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK-Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)- TÜRKİYE'nin de dahil olduğu İdlip'te ateşkesi koruma operasyonunun 2'nci gününde, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Karakolu'ndan, İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı

08 Ekim 2017 14:18

Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK-Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)- TÜRKİYE\'nin de dahil olduğu İdlip\'te ateşkesi koruma operasyonunun 2\'nci gününde, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Oğulpınar Karakolu\'ndan, İdlip kentine doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldı.
Bugün saat 09.45 sıralarında Suriye sınırındaki karakoldan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının ilerlediği İdlip\'e doğru aralıklı olarak yapılan top atışları ile ÖSO\'nun ilerleyişini kolaylaştırıldığı belirtildi. Reyhanlı\'ya gelip, dün akşam Oğulpınar Karakolu\'na geçen Türk askeri birlikleri ilçe merkezinde, \'En büyük asker bizim asker\' sloganı ile karşılandı. Suriye sınırında Türk askerinin aldığı geniş güvenlik önlemi devam ediyor. Sınırda hazır birlikler ve Leopar tanklarının da yer aldığı  askeri araçlar da bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)üst düzey yöneticileri de sınır bölgesinde bulunuyor. İdlip\'in, Reyhanlı\'ya karayolu ile 45, kuş uçuşu 38 kilometre uzaklıkta bulunduğu ifade edildi.

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