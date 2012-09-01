Hatay'daki yürüyüşten: Kanımız canımız Esed'e feda!

Hatay’da, kendilerini ”Suriye Emperyalist Müdahaleye Hayır Platformu” üyeleri olarak tanıtan kişilerin öncülüğünde bir araya gelenler yürüyüş yapıyor.

Valilik önünde toplanan ve aralarında Emek Partisi, Eğitim-Sen, DİSK, KESK, ÖDP ve TMMOB üyelerinin de bulunduğu gruptakiler, geniş güvenlik önlemleri altında İnönü Caddesi'nden Ulus Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtiler.

Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç'ın takip ettiği yürüyüşte emniyet yetkilileri, platform yetkililerini, ''yürüyüşün izinsiz olduğu'' yönünde uyardı. Gruptakilerin Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapıp dağılacağını söylemesi üzerine grubun yürüyüşe devam etmesine izin verildi.

Yürüyüş sırasında, Arapça, ''Kanımız canımız Esed'e feda'', ''Suriye halkı yalnız değildir'' şeklinde slogan atan gruptakiler, ''Faşizme karşı omuz omuza'', ''Suriye'de savaşı istemiyoruz'' yazılı dövizler taşıdı.

Grubun yürüyüşü, geniş güvenlik önlemleri altında devam ediyor.