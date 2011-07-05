-HATAY'DAKİ SURİYELİ SAYISI 9 BİN 678 ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı sayısının bugün itibarıyla 9 bin 678 olduğunu bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sayfasında yer alan AFAD'ın bilgi notunda, bugüne kadar ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriye sayısının 15 bin 351 kişi olduğu belirtildi. Bu kişilerden 5 bin 673'ünün ülkelerine döndüğü kaydedilen bilgi notunda, bugün itibarıyla Türkiye'deki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 9 bin 678 olduğu ifade edildi. 4–5 Temmuz 2011 tarihlerinde Türkiye'ye giriş yapanlardan 267'sinin kendi isteğiyle ülkelerine döndüğü, ilave olarak 36 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye'ye kabul edildiği açıklanan bilgi notunda, şunlar kaydedildi: ''Suriye Arap Cumhuriyeti'nden ülkemize yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığımızın koordinasyonunda; Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Türk Kızılayı ile yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleri ile (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) birlikte Yayladağı'nda 2, Altınözü'nde 2, Reyhanlı İlçesi'nde 1 ve Merkez ilçeye bağlı Apaydın köyünde 1 olmak üzere toplam 6 çadır kent kurulmuştur. 34'ü refakatçi olmak üzere, toplam 99 kişi hastanede bulunmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlarımızca, çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetler verilmektedir. Çadır kentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir.''