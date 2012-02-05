Hatay'daki selden Suriye mi sorumlu?

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay'daki sel felaketinin Suriye'nin baraj kapaklarını açmasından kaynaklandığı yönündeki iddialarla ilgili, "Afrin yatağında izah edilemeyen düşüşler, yükselişler söz konusu ama bunun yurtdışından kaynaklı olduğunu söylemek çok iddialı bir söz olur" dedi.



Bakan Ergin, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte geçen hafta yaşanan ve Amik Ovası'ndaki binlerce dönümlük tarım arazinin su altında kalmasına neden olan sel felaketine değindi.



Su taşkının yaşandığı Amik Ovası ve köylerde dün sabah saatlerinden itibaren incelemelerde bulunduğunu ve yetkililerden taşkınla ilgili bilgi aldığını anımsatan Ergin, taşkına, çiftçiler tarafından inşa edilen toprak bentlerin kaldırılmamasının neden olduğunu belirtti.





Suriye'nin baraj kapaklarını açtığı iddiası



Bir gazetecinin, "Suriye'deki barajların kapaklarının açıldığı yönündeki iddialar var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Bakan Ergin, şu yanıtı verdi:



"O bölgede de yağışlar olmuştur. Elimizde bir veri olmadan herhangi bir ithamda bulunmak doğru değil. Bölgede genel itibarıyla yağış var. Afrin yatağında izah edilemeyen düşüşler, yükselişler söz konusu ama bunun yurtdışından kaynaklı olduğunu söylemek çok iddialı bir söz olur. Dolayısıyla önce kendi imkanlarımızı hazır tutmalıyız. Kanallardan, nehirlerden gelecek suyu ön görmeli ve tedbirimizi almalıyız. O açıdan burada birilerini suçlamak yerine kendi imkanlarımızı hazırlıklı tutmak zorundayız."



Bakan Ergin, Asi Nehri yatağının kıvrımlı olmasından kaynaklı, yatağın sığ olduğu bölgelerde taşkın olabildiğini belirterek, "Bu geniş ölçekli bir tehdit değil. Fakat Asi yatağının kıvrımlardan kurtulması için bir proje hazırlanması kararı alındı. Antakya ile Demirköprü arasındaki Asi Nehri yatağının bulunduğu bölgede yapılacak çalışmayla, problemler de ortadan kalkacak" dedi.





