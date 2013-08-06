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Çevre

Hatay'daki orman yangını yeniden başladı

Hatay'da dün sabah başlayan ve öğle saatlerinde kontrol altına alınan yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden başladı. Yangında şu ana kadar 500 hektarlık alan zarar gördü

06 Ağustos 2013 04:51

 

Hatay'ın Gülderen Köyü yakınlarında dün sabaha karşı orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle 4 ayrı noktaya dağılan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 6 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği sırada, rüzgarın etkisini artırmasıyla yangın yeniden başladı.
Giderek yayılan alevlerin tehdidi altında bulunan Gülderen, Dikmece ve Oğlakören köylerinde bazı evler boşaltıldı.
Arazinin sarp yapısı nedeniyle güçlükle yapılan müdahaleler sırasında 3 orman işçisi yaralandı.
Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, yaptığı açıklamada 500 hektarlık alanın yandığını söyledi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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