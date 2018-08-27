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Çevre

Hatay'daki orman yangını 37 saatte söndürüldü

30 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının kaçak avlanan bir kişinin yaktığı ateşten çıktığı belirtiliyor

27 Ağustos 2018 20:14

Hatay'ın Antakya ilçesinde cumartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, 37 saat sonra söndürüldü. Yangında 30 hektar ormanlık zarar gördü.

Antakya'ya bağlı Kisecik Mahallesi radar mevkisinde, 25 Ağustos cumartesi günü saat 22.00'de, kaçak avlanan kişinin yaktığı ateşten çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürde büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın, bugün saat 11.00'de söndürüldü. Yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına yangında, 30 hektar ormanlık zarar gördü. (DHA)

 

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