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Yaşam

Hatay'daki orman yangını 3 gün sonra kontrol altında

3 gündür orman yangınıyla boğuşan Hatay'dan iyi haber geldi

08 Ağustos 2013 11:09

Hatay'da 3 gündür devam eden ve yaklaşık 2 bin hektar ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.
 
Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'yangının büyük oranda kontol altına alındığını' ifade etti.

Yangının ilerlemesinin önlendiğini belirten Lekesiz, Hatay'dakilerin yanı sıra çevre illerden gelen ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Yangın, 5 Ağustos saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Dikmece, Gülderen, Oğlakören ve Alahan köyleri arasındaki bölgede çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere; 3 uçak, 9 helikopter, 50 arazöz, 15 su tankı ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale edildi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle güçlükle yapılan müdahaleler sırasında 3 orman işçisi yaralandı.

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