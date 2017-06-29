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Yaşam

Hatay'daki dünyanın ilk mağara kilisesinde ayin

Ayinde özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi, kutsal sudan içildi

29 Haziran 2017 18:36

Hatay'daki dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi'nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini gerçekleştirildi.

St. Pierre'deki ayini Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ve Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantine Keyyel yönetti.

Dünya barışı için dua eden Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti,  barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. Ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi, kutsal sudan içildi.

Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Antakya Kilisesi'nin kurucuları Aziz Petrus ve Pavlus'u anma günü olarak bayramı kutladıklarını söyledi. (DHA)

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