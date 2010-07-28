-HATAY'DAKİ DUDAKLARI SÜREKLİ BÜYÜYEN ÇOCUK HATAY (A.A) - 28.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde görüp tedavisi için devreye girdiği, ender rastlanan ''damar toplanması'' hastalığı nedeniyle dudakları büyüyen küçük çocuğun sorununa Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çare aranacağı bildirildi. İl Sağlık Müdürü Bayram Kerkez, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla bir yıldan bu yana Cuma Eroğlu'nun (9) sağlığına kavuşması için çalıştıklarını, bütün imkanların seferber edildiğini söyledi. Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesinde tedavisi sürdürülen ve 3 operasyon geçiren Cuma ile yakından ilgilendiklerini ifade eden Kerkez, şöyle devam etti: ''Başbakanın talimatı ve Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in yakından ilgilenmesiyle Cuma'yı sağlığına kavuşturmaya yönelik hastanelerde operasyonlar gerçekleştirildi. Cuma'nın yeşil kartlı olan babası Mustafa'ya Ankara'ya her gidişinde Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla maddi destekte bulunuldu. Bundan sonraki tedavi sürecinin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sürdürülmesi daha uygun görüldü. Vali Lekesiz'in de talimatıyla doktorlarla irtibata geçildi. Ağustos ayından itibaren artık Cuma'nın sorununa Hacettepe'de çare aranacak. Cuma'nın sağlığına kavuşması için gerekenleri yapıyor, tüm imkanları seferber ediyoruz.'' Kerkez, doktorların ilk öngörülerinin gerçekleştirilecek operasyonla Cuma'nın dudağında önce yüzde 30'luk bir düzelme sağlanacağı, ardından da olumlu yöndeki gelişmelerin düzeyinin artırılacağı yönünde olduğunu kaydetti. Bu arada, gündelik işlerde çalışan baba Mustafa Eroğlu'na da Vali Lekesiz'in talimatıyla devamlı bir iş bulunacağını vurgulayan Kerkez, bu konuda gerekli araştırmaları yapmaya başladıklarını söyledi.