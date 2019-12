-HATAY'DAKİ DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI HATAY (A.A) - 15.11.2010 - Hatay'da, sabaha karşı meydana gelen orta şiddetteki deprem sonrasında yapılan araştırma ve incelemelerde, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün gece yarısı merkez üssü İskenderun Körfezi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 01,08 sıralarındaki depremin, yerin 2,5 kilometre altında gerçekleştiği belirtilerek, açıklamada şunlara yer verildi: ''Başta İskenderun olmak üzere Antakya, Belen, Dörtyol ve Erzin ilçelerimizde hissedilen sarsıntıda, şu ana kadar Valiliğimize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın temkinli ve tedbirli olması gerekmektedir.''