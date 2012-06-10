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Hatay'daki bir ilköğretim okulunda 5 kişiye 'taciz' gözaltısı

Bazı öğrencilere 2007 yılından itibaren cinsel istismar ve tacizde bulunulduğu, reşit olmayanlarla ilişkiye girildiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

10 Haziran 2012 14:25

Hatay’da ilköğretim okulunda bazı öğrencilere cinsel istismar ve tacizde bulunulduğu, reşit olmayanlarla ilişkiye girildiği iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hatay Valiliği internet sitesinden yapılan basın açıklamasına göre, merkeze bağlı Akçaova köyü Haldun Tınaztepe İlköğretim Okulu’nda bazı öğrencilere 2007 yılından itibaren cinsel istismar ve tacizde bulunulduğu, reşit olmayanlarla ilişkiye girildiği iddiasıyla başlatılan adli soruşturmada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 5 kişinin şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan şahıslardan M.O’nun savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, diğer kişilerin tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Mahkemedeki sorgularının ardından M.S’nin tutuklanmasına, E.Y, A.A. ve İ.O’nun ise serbest bırakılmalarına nöbetçi mahkemece karar verildiği, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdürüldüğünün ifade edilen açıklamada, olayın önem ve özelliği dikkate alınarak, konunun tüm yönleriyle yetkili makamlar tarafından incelendiği ve soruşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıca mağdur edildiği belirtilen çocuklarla ilgili koruyucu ve rehabilite edici nitelikteki her türlü önlemin valilik tarafından ivedilikle alınacağı kaydedildi.

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