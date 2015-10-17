Hatay'daki Ankara katliamı protestosuna polis müdahalesi

10 Ekim sabahı meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamını protesto etmek ve hayatını kaybedenleri anmak için Hatay'da düzenlenen eyleme polsi müdahalede etti, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinin Saray Caddesi'nde toplanan grup Köprübaşı Mevkii'ne yürüdü. Bugün '10.04'te insanlığa ses ver hayatı durdur' sloganıyla yapılan eyleme katılan grup yolu trafiğe kapatmak isteyince polis müdahale etti. Müdahale nedeniyle polisle eylemciler arasında gerginlik yaşanırken, 6 kişi gözaltına alındı. Kısa süren gerginlik ardından, grupta bulunanlardan bir bölümü basın açıklaması ve oturma eylemi yaptıktan sonra alandan ayrıldı.

