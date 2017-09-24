Ramazan ÇELİK- Kasım NARCI/HATAY, (DHA)- ZEYTİN ve zeytinyağının önemli üretim merkezleri arasında yer alan Hatay\'da zeytin hasadı başladı. Türkiye\'deki zeytin ağaçlarının 20\'de 1\'inin ekili olduğu bahçeler ile kaplı, özel cins ürün veren ağaçların bulunduğu Altınözü ve Hassa ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde başlayan zeytin hasadında bu yıl ürün miktarının fazla olması üreticiyi sevindirdi.

Hatay\'ın Hassa İlçesi\'nde zeytin üretimi yapan çiftçi Murat Torun, bu yıl yaz ayları başına kadar aralıklarla etkili olan yağışların zeytin üretiminde artışa neden olduğunu söyledi. Geçen yıla göre daha kaliteli ve daha fazla zeytin elde etmeyi hedeflediklerini kaydeden Torun, şöyle dedi:

\"Geçtiğimiz yıl zeytin üretiminde önemli bir düşüş yaşanmıştı. Ancak, bu yıl yaz başına kadar devam eden yağışlar zeytin rekoltesinin artmasını sağladı. Bu yıl beklediğimizden daha fazla zeytin üretimi yapacağız, bu da tabi ki bizleri çok sevindirdi. Geçtiğimiz yıl üretim az olunca hem yeşil zeytin hem de zeytinyağı fiyatlarında bir miktar yükselme olmuştu. Bu yıl bu yükselişin sabit kalmasını bekliyoruz.\"

ZEYTİNYAĞININ KİLOSU 15-20 LİRA

Zeytin hasadının başlaması ile birlikte zeytinyağı üretim fabrikalarında da hareketlilik görülmeye başladığını kaydeden Torun şöyle devam etti:

\"Bu yıl yeşil zeytinin kilogramının üreticiden 3 liraya alıyoruz, zeytinyağının ise fabrikalardaki satışı 15-20 lira arasında değişiyor. Bu rakamlara bakarsak geçtiğimiz yılla aynı fiyatlar olduğunu görüyoruz. Üreticiler zeytin toplamaya başladı ancak şimdi toplananlar genelde salamura yapılmak için toplanan yeşil zeytinlerden oluşuyor. Zeytinyağı olması beklenen zeytinler ise hala dallarında bekliyor. Onların toplanmasına ise, ancak önümüzdeki ayın başından itibaren başlanacak. Toplanan zeytinler çuvallara doldurulup zeytinyağı fabrikalarına getirilecek ve zeytinyağına dönüşecek. Bu işlem için üreticiler şimdiden zeytinyağı fabrikalarından randevu almaya başladı.\"

140 BİN TON ZEYTİN HASAT EDİLİYOR

Hatay\'da tarım alanlarının yaklaşık yüzde 18\'ine denk gelen 276 bin hektar, zeytin bahçesi olarak kullanılıyor. Kent genelinde 9 milyonun üzerinde meyve veren zeytin ağacı bulunuyor. Hatay\'da 140 bin tonun üzerinde zeytin hasadı yapılırken, 30 bin ton zeytinyağı üretiliyor. Türkiye\'de yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Yaklaşık 320 bin zeytinci aile işletmesi mevcut. Uluslararası Zeytin Konseyi\'nin verilerine göre Türkiye\'de 2015\'te 146 bin ton zeytin yağı, 330 bin ton da zeytin tüketildi. Türkiye\'de zeytinyağı tüketimi kişi başına 2 litre, zeytin tüketimi ise 3 kilo.

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