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Hatay'da yakalanan DEAŞ’lı teröristler adliyeye sevk edildi (2)

DEAŞLILAR TUTUKLANDI     Hatay'da yakalanan DEAŞ üyesi 4 terörist sabah saatlerinde sevk edildikleri Hatay Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

28 Ağustos 2017 18:37

DEAŞLILAR TUTUKLANDI    
Hatay\'da yakalanan DEAŞ üyesi 4 terörist sabah saatlerinde sevk edildikleri Hatay Adliyesi\'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DEAŞ\'lı teröristler geniş güvenlik önlemi altında cezaevine gönderildi.

 

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DEAŞLILAR TUTUKLANDIDEAŞHatay Adliyesi

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