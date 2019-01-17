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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)- Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

17 Ocak 2019 20:32

Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)- Hatay\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, \'torbacı\' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. 5 ay süren takibin sonucunda da operasyon düzenledi. Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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