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Yaşam

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

14 Mayıs 2009 21:28

Hatay'da uyuşturucu imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları öne sürülen 27 kişi yakalandı. Operasyonda 77 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu organizasyonlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hatay'dan değişik illere uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları, imal ettikleri ya da kullandıkları belirlenen 27 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, toplam 77 kilogram esrar, 60 kök dişi Hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan 22'si, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Halen gözaltında bulunan 5 kişi hakkında ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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