Hatay'da 'Suriyeliler bayrağı cinsel organa sürdüler' söylentisi

Dün gece Hatay'ın Reyhanlı ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle Suriyeli bir sığınmacı ile bir Türkiyeli arasında kavga çıkmasını takiben ilçede yayılan “Suriyeliler Türk bayrağını cinsel organlarına sürdükten sonra yaktı” söylentileri üzerine, çok sayıda kişi sokağa döküldü.

Araçlarıyla ve yürüyerek konvoy halinde ilçe meydanına gelen kalabalık Atatürk Caddesi'nde toplandı. Caddeye sevk edilen çok sayıda polis, kalabalığın dağılmasını istedi. Daha sonra polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen dağılmak istemeyen kalabalığı cop kullanarak dağıttı. Ara sokaklara kaçan eylemciler, bekleyişlerini sürdürmeye başladı.

Olaylar üzerine Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, ilçeye gelerek gelişmeler hakkında bilgi aldı. Hatay'dan çevik kuvvet polisi ile özel harekat polislerinin yanı sıra çok sayıda jandarma da takviye kuvvet olarak ilçeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ilçedeki olaylara karıştığı belirlenen Suriye ve Türkiye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Kavga hesap yüzünden çıkmış

Olaylara neden olan kavganın fitilinin ise bir ‘hesap’ tartışmasından başladığı daha sonra ortaya çıktı. Bir Suriyelinin yemek yediği lokantanın sahibi ile hesap yüzünden tartışmasının ardından kavga çıktığı, ihbar üzerine lokantaya gelen polis ekiplerinin, Suriyeli ile lokanta sahibini polis merkezine götürdüğü, bunun ardından çıkan söylentiler üzerine olayların büyüdüğü ortaya çıktı.

Sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu Hatay ve ilçeleriyle Gaziantep’te, sıklıkla Suriyelilerin ‘hesap ödemediği’ne ilişkin şikayetler gündeme geliyor.