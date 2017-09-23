Hatay’da sünger mağazasında yangın

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY’da kanepe süngeri satılan 4 katlı mağazada yangın çıktı.

Merkez Antakya İlçesi Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir kanepe süngeri satış mağazasında çatıda kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Süngerlerin kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında, mağaza çalışanları binadaki süngerleri aşağıya atarak kurtarmaya çalıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar oluşurken, bazı vatandaşlar merakla izleyip cep telefonuyla görüntü çekti.

FOTOĞRAFLI