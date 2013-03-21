Hatay'da silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, Harbelioğlu ailesinin yaşadığı eve giderek pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay, komşuların sabah eve gitmesi üzerine ortaya çıktı.

İhbar üzerine eve gelen ekipler anne Songül, baba Nuri ile çocukları Sedat ve Sinan Harbelioğlu'nun silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. İki kişi ise ağır yaralandı.