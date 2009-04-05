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Yaşam

Hatay'da silahlı çatışma: 1 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur"ihtarına uymayan ve polise ateş açan bir kişi polis kurşunuyla öldü.

05 Nisan 2009 03:00

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur"ihtarına uymayan ve polise ateş açan bir kişi polis kurşunuyla öldü.

İskenderun otogar önünde bulunan polis ekipleri, 01 PK 771 plakalı otomobili durdurmak istedi. Özel otomobilin kaçması üzerine polis ekipleri takibe başladı. Kaçan otomobilde bulunan Emre Günay, Sakarya Mahallesi'ne doğru kaçarken araçta bulunan pompalı tüfekle polis otolarına ateş açtı. Günay, Sakarya Mahallesi Camisi'nde otomobili bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin "dur " ihtarına uymayan Günay, polislerin açtığı ateşle can verdi.

Günay'ın, Adana Emniyet Müdürlüğü'nde "Ateşli Silahlar Kanunu"na muhalefetten işlem gördüğü öğrenildi. Olayla ilgi savcılık soruşturmasını sürdürüyor.

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