Hatay'da göçük ve sel baskını nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Hatay' ın Dörtyol ilçesi Göcek yaylası mevkiinde yaşanan aşırı yağışlar sonucunda oluşan göçük ve sel baskınları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yetkililer, selde kaybolan kişilerin olabileceği ihtimaline karşı, AFAD tarafından Genelkurmay Başkanlığı’ndan arama-kurtarma helikopteri ile Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter görevlendirildi.

Ayrıca; Adana İl AFAD Müdürlüğü’nden ekipler Hatay’a gönderilerek, arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Aynı aileden 3 kişi öldü

Amanos dağlarının Dörtyol ilçesi sınırındaki yaylada meydana gelen sel ve heyelanda, çöken evin altında kalan Fatma Üstünel ve torunları Nidanur Ertunç (8) ve Nisanur Ertunç'un (9) yaşamını yitirmesi köyü yasa boğdu. Bölgede yaralanan vatandaşlar ise sağlık bakanlığı ambulans helikopterleri ile Dörtyol, İskenderun ve Hatay'daki hastanelere götürüldü. Ökkeş Morca ve Muammer Arif Canbolat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'25 yıldır böyle yağış görmedim'

Bu arada, AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, heyelan haberini alır almaz, bölgeye ulaştığını ve çalışmalara katıldığını söyledi. Kendi memleketi olan Dörtyol'da bulunan Türkoğlu, gece şiddetlenen yağmur nedeniyle, vatandaşların hazırlıksız yakalandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben böyle bir yağış görmedim. 25 yıl önce buna benzer bir yağış olmuştu ve 8 ev sel altında kalmış ancak can kaybı yaşanmamıştı. Felaketin gece insanların evde uyuduğu zamanda meydana gelmesi bu acı sonucun doğmasında etkili oldu. Sabah 5'ten bu yana bölgedeyim ve devletimizin tüm kuruluşları burada canla başla çalışıyor. Şu ana kadar 5 vatandaşımız yaşamını kaybetti. Yaralanan vatandaşlarımız ise Genelkurmay Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın helikopterleriyle hastanelere götürüldü. Şu anda enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımızın yaralarını en kısa zamanda sarmak için devletimizin tüm kurumları seferber oldu."