Hatay'da sel: 4 ölü, 2 kayıp

Hatay'da şiddetli yağışlar Erzin İlçesi'nde sel felaketine neden oldu. Amanos Dağları'ndan gelen sel sularına kapılan market işletmecisi 55 yaşındaki Osman Başaran ile henüz kimliği tespit edilemeyen üç kişi öldü, 2 kişi de kayboldu.

Erzin çevresinde gece boyu devam eden yağışların ardından sabaha karşı Amanos Dağları'ndan gelen sel ilçede birçok mahallede su baskınlarına neden oldu. 40 bin nüfuslu ilçenin özellikle Ilıca bölgesinde etkili olan selde köprü yıkıldı, pansiyon ve lojmanlarla birçok bina sular altında kaldı.

Saat 06.30 sıralarında marketinde uyurken sel sularına kapılan Osman Başaran'ın cesedi 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Ayrıca henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının da cansız bedenine ulaşıldı. Sel sularına kapılan 2 kişiyi de arama çalışmaları başlatıldı.

Erzin'e, Antakya ve çevre ilçelerden arama kurtarma ekipleriyle sevk edildi, yardım malzemesi yola çıkarıldı

Hatay Valiliği'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 01.00 sıralarında şiddetli yağış nedeniyle Erzin ilçesi Başlamış Mahallesi'nde bulunan İçmeler mevkisinde sel meydana geldiği belirtildi.



İlk bilgilere göre iki kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Elde edilen ilk bilgilere göre, gece boyu süren yoğun yağış nedeniyle oluşan sele kapılan vatandaşlarımızdan Osman Başaran (59) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Pansiyonlar bölgesinde sele kapılarak kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları, ilimiz AFAD ekiplerinin yanı sıra Adana Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden takviye gelen ekiplerin de katılımıyla yoğun biçimde sürdürülmektedir."