Hatay'da rüzgar enerjisi santraline tepki!

T24 -

Tekebaşı beldesinin girişinde barikat kuran vatandaşlar, lastik yakarak iş makinelerinin bölgeye girişine engel oldu.Şirket çalışanları barikat nedeniyle iş makinelerini başka bir yoldan beldeye sokmak istedi. Ancak bu sefer de vatandaşlar taşlı saldırıda bulundu.Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle iş makineleri bölgeden uzaklaştırılırken, tepki gösteren grup dağıldı.