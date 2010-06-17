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Yaşam

Hatay'da rüzgar enerjisi santraline tepki!

Hatay'da kurulması düşünülen rüzgar enerji santralinin arazilerine zarar vereceğini iddia edenler, makinelerin girişini engelledi.

17 Haziran 2010 03:00

T24 - Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı beldesinde kurulması düşünülen rüzgar enerji santralinin arazilerine zarar vereceğini iddia eden bir grup vatandaş, iş makinelerinin bölgeye girişini engelledi.


   


Tekebaşı beldesinin girişinde barikat kuran vatandaşlar, lastik yakarak iş makinelerinin bölgeye girişine engel oldu.


Şirket çalışanları barikat nedeniyle iş makinelerini başka bir yoldan beldeye sokmak istedi. Ancak bu sefer de vatandaşlar taşlı saldırıda bulundu.


Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle iş makineleri bölgeden uzaklaştırılırken, tepki gösteren grup dağıldı.


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