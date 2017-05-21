Hatay'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan minibüsten, 3 gündür aç olan 51 göçmen çıktı

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken kaza yaptıktan sonra duran 18 kişilik minibüsten, 3 gündür aç olan 51 Irak Türkmeni çıktı.

Hatay'ın merkez Antakya İlçesi'nde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü, 27 AG 129 plakalı minibüsü ile kaçmaya başladı. Polislerle çıkan kovalamaca ardından lastiği patlayan minibüs, yaklaşık 2 kilometre uzakta zeytin tarlasında kaza yapmış halde bulundu. Sürücüsü kaçan minibüsten Iraklı çoğu kadın ve çocuk, 51 kaçak göçmen çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar 3 günden bu yana bir şey yemediklerini söyleyince kendilerine yemek ve su dağıtıldı. Irak'ın Telafer kentinden Suriye'ye oradan Hatay'a kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Irak Türkmenleri, 3 gün yağmur altında yemek yemeden yürüdüklerini söyledi. Telaferli Türkmenlerden biri, "Telafer'den geliyoruz, hiçbir isteğimiz yok, Erdoğan büyüğümüz bize kapıların açık olduğunu söyledi, bunun üzerine geldik, Azez'den bu yana 3 gündür yağmur altında yürüyoruz. Telafer'de savaş vardı, IŞİD gelmişti onun için kaçtık, 3 gündür de aç, susuz dağlardayız" dedi.

Türkmenler, ıslak ve çamurlu elbiseleri yenileriyle değiştirildikten sonra konaklama kampına götürülürken, polis göçmenleri taşıyan minibüsün kaçan şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.