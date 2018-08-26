Hatay'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale edilen yangın büyük ölçüde kontrol altın alındı. Yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Kisecik Mahallesi Radar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 20 itfaiye ve ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 dozer, 10 teknik eleman ve yaklaşık 300 söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.

Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangının yapılan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Ekiplerin alevleri tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ketmen, yangının bölgede çobanların veya kaçak avcıların yaktığı ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.