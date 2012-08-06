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Yaşam

Hatay'da 8 noktada orman yangını çıktı!

Antakya Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, yangınların kasten çıkartıldığına dair bilgilere ulaştıklarını söyledi

06 Ağustos 2012 20:37

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanında 8 noktada orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre 150-200 hektar alan zarar gördü.

Gece boyunca küçük çapta kalan yangın, sabah rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yayıldı. Yangında ilk belirlemelere göre 150-200 hektar alanın zarar gördüğünü ifade eden Antakya Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz, iş makinesi, 200'ün üzerinde orman işçisi ve 250 köylünün katıldığını ifade etti.

Yangına Hatay'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Mersin, Adana, Osmaniye, Kilis, Gaziantep'ten gelen ekiplerin müdahale ettiğini bildiren Harbi, Kahramanmaraş'tan yeni bir destek ekibi daha istendiğini belirtti.

 

‘3 yerleşim yeri tehdit altında’ 

 


Yangınların kasten çıkarıldığı bilgisine ulaştıklarını, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ifade eden Harbi, ''Yangının nedeniyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Olay açığa çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Bu rüzgarda yangın doğal afet şeklini aldı. Üç yerleşim yeri tehdit altında. Ekiplerimiz vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Şu an bu yerleşim yerlerinin boşaltılması gündemde değil. Ekiplerimiz, köylülerin de desteğiyle yangının ilerleme yönüne müdahale ediyor. Yangın şu ana kadar kontrol altına alınmış değil ama kısa sürede çabalarımız sonucunda kontrol altına almayı ümit ediyoruz.'' dedi.

 

Üç noktada yeni yangın

 


Harbi, merkeze bağlı Karlısu beldesinde üç noktada kasten çıkarılan yeni bir yangının başladığını söyledi.Bu yangına da müdahale edildiğini belirten Harbi, ekiplerin rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangınlar nedeniyle ikiye bölündüğünü kaydetti.

 

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