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Yaşam

Hatay'da minibüs uçuruma yuvarlandı; 8 ölü

Yaralıların çevre hastanelerde tedavileri sürüyor

26 Ağustos 2016 15:53

Hatay’da lastiği patlayan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Hürriyet'in haberine göre, Hatay’ın Yayladağı ilçesinden merkezAntakya’ya giden ve Suriyelileri taşıdığı öğrenilen minibüs, bugün saat 11.00 sıralarında iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çok sayıda yaralı olduğu ve yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüğü bildirildi.

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