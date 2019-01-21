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Hatay'da kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fast-food restoranın duvarına çarpan sürücü, kamyoneti bırakarak kaçtı

21 Ocak 2019 05:18

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’da direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fast-food restoranın duvarına çarpan sürücü, kamyoneti bırakarak kaçtı.
kaza gece yarısından sonra Hatay’ın merkez Antakya ilçesi eski otogar yakınında meydana geldi. 31 AN 870 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bir fast-food restoranın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken görgü tanıkları araç sürücüsünün kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığını ileri sürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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