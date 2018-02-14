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Yaşam

Hatay'da ilginç kaza; otomobil, çift şeritli yolu ayıran bariyerlerin üzerinde asılı kaldı

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

14 Şubat 2018 23:52

Hatay'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, çift şeritli yolu ayıran  bariyerlerin üzerine çıktı. Otomobilde maddi hasar oluşurken trafik ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

İskenderun'da, E-400 Karayolu'nda seyir halindeki 31 V 9119 plakalı otomobil, adı açıklanmayan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, çift şeritli yolu ayıran bariyerlerin üzerine çıktı. Bir süre bariyerin üzerinde kendiliğinden ilerleyen otomobil daha sonra durdu. 

Aracın hasar gördüğü ve ilginç bir görüntüye neden olan kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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Hatayotomobilorta şeritbariyer

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