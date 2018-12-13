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Hatay'da hasta nakil aracı devrildi: 3 yaralı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde, Suriye uyruklu kişiyi taşıyan hasta nakil aracı devrildi

13 Aralık 2018 01:52

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Altınözü ilçesinde, Suriye uyruklu kişiyi taşıyan hasta nakil aracı devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınözü-Antakya yolunun Enek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki Hatay Devlet Hastanesi\'ne ait hasta nakil aracı, Suriyeli hastayı hastaneye naklederken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada H.A. ile birlikte Suriye uyruklu hasta ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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