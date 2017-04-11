Hatay'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci sınır dışı edilecek

Hatay'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande, sınır dışı edilecek.

DHA'nın haberine göre Türkiye’deki İtalyan diplomatik kaynaklar, gözaltı gerekçesinin henüz bilinmediği Del Grande’nin sınır dışı edileceğini bildirdi.

Gazetecinin durumu yakından takip ediliyor

İtalya Dışişleri Bakanlığı kaynakları da ANSA’ya yaptığı açıklamada, "İzmir’deki İtalya Konsolosluğu ve Ankara’daki Büyükelçilik yetkililerimiz, Suriye sınırına yakın bir bölgede gözaltına alınan İtalyan gazetecinin durumunu büyük dikkatle takip etmektedir" ifadesini kullandı.

İtalyan ANSA haber ajansı ile La Repubblica gazetesinin aktardığına göre, 35 yaşındaki Gabriele del Grande, yapılan güvenlik kontrolleri sırasında gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde gözaltı gerekçesinin henüz bilinmediği duyuruldu.

Del Grande'nin durumunu yakından izleyen İtalyan makamlarının, onun serbest bırakılması için girişimlere başladığı da belirtildi. Del Grande'nin, Suriye'deki iç savaş ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlattığı yeni kitabı için bazı röportajlar yapmak üzere birkaç gün önce Türkiye'ye geldiği bildirildi. Gabriele Del Grande, toplam 12 ay süreceğini belirttiği araştırma süreci için kitle fonlaması (crowdfunding) yöntemiyle finansal destek alıyordu.

Göçmenlerin hayatını anlatıyordu

Geçen aylarda da kitap projesinden dolayı birçok kez Türkiye'de bulunan Del Grande, Akdeniz'deki göç krizine ilişkin çalışmalarıyla biliniyor. Bu konuya ilişkin yazılarını yıllardır "Fortress Europe" adlı blog sitesinde yayımlayan Del Grande, "Gelin Tarafı (Io Sto Con La Sposa)" adlı belgeselle dikkat çekmişti.

Del Grande'nin, Yönetmen Antonio Augugliaro ve Filistin asıllı Suriyeli Şair Khaled Soliman al Nassiry'le birlikte hazırladığı uzun metrajlı belgeselde, Suriye'den kaçan Filistinli ve Suriyeli 5 göçmeni İtalya'dan İsveç'e sokmak için kurguladıkları yolculuğun an be an hikâyesi anlatılıyor.

Avrupa'nın göçmen politikalarını ve sınırları eleştirel nitelikteki belgeselde, 23 kişiden oluşan sahte düğün konvoyu, 5 gün süren yolculuğun ardından 3 bin kilometre boyunca Fransa, Lüksemburg, Almanya ve Danimarka'yı hiçbir engele takılmadan geçerek, İsveç'e kadar ulaşıyor. Belgesel, 5 göçmenin İsveç'ten siyasi sığınma almasıyla son buluyor.