20. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Metin Göktepe Ödül Tertip Komitesi, 20. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlarını açıkladı. Jüri, bu yılki yarışmada yazılı ve görüntülü haber ile fotoğraf ve yerel gazetecilik ödüllerine ek olarak, üç jüri özel ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan’da düzenlenecek törenle verilecek ödülleri kazanan isimler şöyle:

Yazılı Haber Ödülü: Cansu Pişkin

Cansu Pişkin, Evrensel Gazetesi’nde 1 Mart 2017 günü, “Raydoaktif skandal!” başlığı ile yayımlanan haberiyle yazılı haber ödülüne değer görüldü. Haberde, HES barajı inşaatında düşen radyoaktif iridyum kaynağının fark edilmemesiyle başlayan skandallar zinciri, inşaatta kaçak olarak çalıştırılan 16 yaşındaki E.B. ve onlarca kişiyi kanser riskiyle karşı karşıya bırakması anlatılıyordu.

Görüntülü Haber Ödülü: Selin Girit

Yarışmanın görüntülü haber ödülünü, 28 Kasım 2016’da BBC Türkçe’nin internet sitesinde yayımlanan, “Gözaltında işkence iddiaları: Tanıklar anlatıyor” başlıklı haberleriyle BBC Türkçe Muhabiri Selin Girit ve kameraman Göktay Koraltan kazandı. Haberde işkence uygulamaları, avukatları ve bizzat işkenceyi yaşayanları anlatımlarıyla yansıtılıyor.

Fotoğraf Ödülü: Tamer Arda Erşin

Evrensel Gazetesi Muhabiri Tamer Arda Erşin, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 72 akademisyenin ihraç edildiği Ankara Üniveritesi’ndeki protestoya polisin köpekli müdahalesi sırasında çektiği “Hayır gitmiyoruz” isimli fotoğrafıyla fotoğraf ödülünü aldı.

Yerel Gazetecilik Ödülü: Deniz Çaba

Yerel gazetecilik ödülünü ise, Deniz Çaba İzmir Life Dergisi’nin 2016 Mayısı sayısında yayımlanan “Mülteci Olmak: Bu kez onlar anlatıyor” başlıklı haberiyle kazandı. Haberde, Suriye’den göç edenlerin yaşadıkları trajedi anlatılıyor.

Abdurrahman Gök, Canan Coşkun ile Elif Akgül ve Ahmet Şık jüri özel ödülüne layık görüldü

Jüri, bu yılki yarışmada üç ayrı özel ödül verilmesini de kararlaştırdı. 21 Mart 2017 günü, Diyarbakır’da düzenlenen Newroz kutlamaları başlamadan önce, üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un polis tarafından öldürülmesini çektiği fotoğraflarla belgeleyen DİHABER muhabiri Abdurrahman Gök’ü, gerçeğe yaptığı önemli tanıklıkla Jüri Özel Ödülüne değer gördü.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Canan Coşkun ve bianet’ten Elif Akgül de, 18 Ocak 2017- 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yayımlanan ve birlikte hazırladıkları Hrant Dink cinayeti davasının 10 yılını anlatan dosya haberleriyle Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.



Jüri üyeleri

Bu yılki yarışmada, kazananları şu isimlerden oluşan jüri belirledi: Bülent Özdoğan, Ceren Sözeri, Celal Başlangıç, Esra Arsan, Fatih Polat, Fikret İlkiz, Işıl Özgentürk, Kamil Tekin Sürek, Mehveş Evin, Nazım Alpman, Pınar Öğünç, Pınar Türenç, Ragıp Zarakolu, Yasemin İnceoğlu, Zehra Kafkaslı.