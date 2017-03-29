Hatay'da eski eşini ve 5 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren zanlı intihara kalkıştı

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 29 yaşındaki Gökhan Y., eski eşi 28 yaşındaki Esra Y. ve 5 yaşındaki kızı Beren Y.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son vermeye çalıştı.

Bir süre önce ayrıldığı Esra Y.'nn evine gelen Gökhan Y., tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Olaya tanıklık eden öz kızı Beren Y.'yi de bıçakla öldüren Gökhan Y., daha sonra aynı bıçakla yaşamına son vermeye çalıştı.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla içeriye girdi.

Kanlar içindeki anne ve kızın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Gökhan Y. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.