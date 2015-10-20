Hatay'da bulunan İHA ABD'ye ait çıktı

Suriye sınırındaki Hatay’ın Kumlu İlçesi kırsalında, güvenlik birimlerince, insansız hava aracı iddialarıyla ilgili olarak kapsamlı arama başlatıldı. Aramalar neticesinde bir insansız hava aracı bulundu. Aracın ABD'ye ait silahlı bir predator olduğu ve motor arızası nedeniyle iniş yaptığı ortaya çıktı.

Dün akşam yapılan bir ihbar üzerine sınıra 10 kilometre uzaklıktaki Gülova Aktaş köyü bölgesinde arama yapan jandarma bir bulguya rastlamadı. Sabah gün ağardıktan sonra başlayan aramalar sürerken, bu aramanın ’İnsansız hava aracı olabileceği değerlendirilen’ bir çerçevede olduğu belirtildi. Köyden bazı kişiler de akşam saatlerinde bir hava aracının düştüğünü duyduklarını belirtti.

Aramalar neticesinde bir insansız hava aracı bulundu. Aracın ABD'ye ait silahlı bir predator olduğu ve motor arızası nedeniyle iniş yaptığı ortaya çıktı.



Suriye sınırında Kilis ili sınırlarında da 16 Ekim’de bir insansız hava aracı, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar tarafından düşürülmüş, ancak bunun hangi ülke veya gruba ait olduğu belirlenememişti.