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Yaşam

Hatay'da asker kaçakçılara uyarı ateşi açtı: 1 ölü

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 25 kişilik bir grubu fark eden askerler, 'dur' ihtarında bulundu, havaya uyarı ateşi açtı

28 Eylül 2013 22:46

Hatay''ın Reyhanlı İlçesi'nin Beşaslan Köyü'nde Suriye'den kaçak yollarla giriş yapmak isteyen bir gruba 'dur' ihtarında bulunan askerlerin açtığı uyarı ateşi sonucu 40 yaşındaki İbrahim Ersöz hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Suriye sınırındaki Beşaslan Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre kaçakçılık amacıyla Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 25 kişilik bir grubu fark eden askerler, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara karşın kaçakçılar yanlarında getirdikleri yakıt bidonlarını Türkiye'ye geçirmeye çalıştı. Bunun üzerine askerler, havaya uyarı ateşi açtı.

Direnen kaçakçılarla askerler arasında arbede çıkınca uyarı ateşi açan bir askerin silahından çıkan kurşun İbrahim Ersöz'e isabet etti. Ağır yaralanan Ersöz, götürüldüğü Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'dur' ihtarına uymayan kaçakçılara yönelik uyarı ateşi açılması sonucu Beşaslan Köyü'nden İbrahim Ersöz'ün ağır yaralandığı ve götürüldüğü hastanede kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü de kaydedildi.

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