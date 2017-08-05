Hatay’da 5. teşvik bölgesi için ‘Hatay Hakkını İstiyor’ kampanyası başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kentin 4. teşvik bölgesinden 5. teşvik bölgesine geçmesi için “Hatay Halkı Hakkını İstiyor” sloganıyla imza kampanyası başlattı. Gönüllü vatandaşların kapı kapı tanıttıkları kampanyaya büyük ilgi olduğu ifade edildi.

Hatay’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 17.70’lik işsizlik oranı ile 76. sırada yer alığını ifade eden Belediye Başkanı Savaş’ın kampanyaya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yüzde 42.8 ile en düşük işgücüne katılma oranı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illeriyle aynı grupta yer almamıza rağmen onlar 5.teşvik bölgesinde Hatay 4.teşvik bölgesinde olması nedeniyle daha az teşvik alıyor. Geçmek istediğimiz 5. Teşvik bölgesi ile şehrimizin ekonomisi bir nebze olsun rahat nefes alacak. Bu da her yıl 10 milyar dolar yatırım demek. Yaklaşık 12 bin kişiye iş imkânı demek. İşsizliğin yüzde 2 azalması demek. Hane halkının gelirinin yüzde 20 artması demek. İşte tam da bunun için bu imza kampanyamız ile sesimizi devlet büyüklerimize duyurmak istiyoruz.

Bu kampanyayı tüm STK temsilcilerimiz, ilçe belediyelerimiz, muhtarlarımız ve farklı siyasi görüşü olan vatandaşlarımızla el ele vererek başarıya ulaştıracağız. Bu kampanya, çocuklarımızın ve gençlerimizin umut kampanyasıdır.

Kampanyaya Hatay halkının ilgisi ve desteği azımsanmayacak ölçüde çok. Onların da en büyük talebi kent ekonomisinin bir an önce düzelmesi. Vatandaşlar bu kampanyanın Ankara’ya seslerini duyurmak için çok önemli bir araç olduğunu düşünüyor. Hatta imza atmanın dışında bu kampanyayı daha çok kişiye ulaştırmak için gönüllü olarak imza topluyor.

Görünen o ki Hatay halkı hakkını alacak. Çünkü taleplerini yüksek sesle ve hep bir ağızdan istiyor. Hatay halkı inanmış bir şekilde çocuklarının geleceğine sahip çıkıyor. Hataylılar, kenetlenmiş bir şekilde devlet büyüklerimizden taleplerine kulak vermelerini bekliyor”.