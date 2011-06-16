-HATAY'DA "ANGELİNA JOLİE" HAZIRLIĞI HATAY (A.A) - 16.06.2011 - Suriye'de yaşanan olaylardan kaçarak Hatay'da Türk Kızılayı tarafından kurulan geçici çadır kentlerde konaklayan Surıyelilerin yaşamlarını görmek için yarın Yayladağı'na gelecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi film yıldızı Angelina Jolie, bölgede otellerin dolmasına neden oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın Yayladağı'ndaki geçici çadır kenti ziyaret etmesi için gerekli izni verdiği Jolie'nin yarın öğleden sonra Hatay'da olacağı öğrenildi. Bugüne kadar, 10 yıldır 20 kadar ülkede savaş bölgelerinde zor durumda bulunan mültecileri ziyaret etmesiyle tanınan Jolie'nin Hatay'da geçici çadır kentlerde konaklayan Suriyelilere maddi ve manevi destekte bulunacağı da belirtildi. Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle 20 gündür kentte bulunan yerli ve yabancı medya mensuplarının yanı sıra Jolie için yabancı medya mensupları canlı yayın araçlarıyla kentte geldi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Harbiye beldesinde bulunan otellerde yer kalmadığı, hayranlarının da Jolie'yi görmek için Hatay'a gelmesi olasılığına karşı Emniyet Müdürlüğü'nün özel önlem alacağı da öğrenildi. Bu arada, Suriye'den gelenlerin sayısının 9 bini aştığı, büyük çoğunluğun kadın ve çocuklardan oluşan Suriyelilerin, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.