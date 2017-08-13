Hatay'da, 3 bin yıllık kadın heykeli bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde devam edilen Tayinat Höyüğü kazısında, Kral Suppiluliuma'nın karısı olduğu düşünülen, aynı ebatlarda 3 bin yıllık kadın heykeli bulundu.

Kentte kazı çalışmaları devam eden Tayinat Höyüğü'nde Kral Suppiluliuma'nın karısı olduğu tahmin edilen 3 bin yıllık kadın heykeli bulundu. Bir bölümü parçalanmış haldeki heykel, yaklaşık 1 yıllık restorasyon çalışmasının ardından orijinal görüntüsüne kavuşturulacak.

Hatay'da 13 yıldır süren Tayinat Höyüğü arkeolojik kazısının bu sezonluk çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kanada'nın Toronto Üniversitesi'nden Prof. Dr. Timothy Harrison başkanlığındaki 20 kişilik ekiple devam eden çalışmalarda, milattan önce 9. yüzyıldaki Geç Hitit Dönemi'ne ait olduğu belirlenen bir kadın heykeline ulaşıldı.

Kazı ekibi başkanı Prof. Dr. Harrison, "2012 yılında Kral Suppiluliuma'nın heykelini bulmuştuk. Aynı bölgede yaptığımız çalışmalarda, belden yukarısı korunmuş şekilde bir kadın heykeli bulduk" "Kral Suppiluliuma'nın eşi olma ihtimali oldukça fazla. Anadolu tanrıçası Kubaba'nın heykeli olabilir ancak bu heykel, inografik olarak bakıldığında daha çok bir insanı andırıyor. Son olarak da kraliyet ailesinin ilk atası ya da aileden bir soyluya ait olabilir, bu da bir ihtimal" dedi.

Baş ve gövdeden oluşan, bir kısmı parçalanan heykelin, Kral Suppiluliuma'nın eşi olduğu tahmin edilirken, kesin sonuç yaklaşık 1 yıl sürecek çalışmalar sonuncunda belli olacak.

Kazı başkanı Harrison, 13 yıldır devam eden Tayinat Höyüğü kazısının bu sezonluk çalışmalarında önemli bir bulguya rastladıklarını kaydetti.

Son yıllardaki kazılarında, kapı alanı olduğunu düşündükleri bir alanda çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Harrison, "2012 yılında Kral Suppiluliuma'nın heykelini bulmuştuk. Aynı bölgede yaptığımız çalışmalarda, belden yukarısı korunmuş şekilde bir kadın heykeli bulduk. Suppiluliuma heykeliyle aynı döneme ait olan bu heykelin ebatları, boyutları ve ikonogrofik öğeleri çok benzemekte." ifadelerini kullandı.

"Bir kadın heykeli bulmak çok değerli"

Heykelin yüz üstü atılmış halde bulunduğunu aktaran Harrison, heykelin antik dönemde parçalanarak bu şekilde atıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Bir kadın heykeli bulmanın kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, Harisson'un açıklamaları şöyle:

"Heykelin çok büyük olduğunu orijinal boyutunun 4-5 metre olduğunu düşünüyoruz. Heykelin çok sayıda parçası da bulundu. Bir restorasyon projesine başlayacağız. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde heykelin tamamlanmış halini sunabileceğiz. Tabi bu heykelin kim olduğunu ve neden böyle parçalanarak atıldığını çok merak etmekteyiz. Bununla ilgili 3 fikrimiz var. Bu heykelin aynı yerde bulunmasından dolayı Kral Suppiluliuma'nın eşi olma ihtimali oldukça fazla.

"Anadolu tanrıçası Kubaba'nın heykeli olabilir "

Anadolu tanrıçası Kubaba'nın heykeli olabilir ancak bu heykel, inografik olarak bakıldığında daha çok bir insanı andırıyor. Son olarak da kraliyet ailesinin ilk atası ya da aileden bir soyluya ait olabilir, bu da bir ihtimal."

Geç Hitit Dönemi'ne ait bu önemli bulgunun tamamlanmış halini ve neden parçalandığı gibi konuları yapılacak çalışma sonrasında tanıtıp, açıklayacaklarını dile getiren Harrison, kazı çalışmalarında kendilerine yardımcı olan Kültür Bakanlığı ve Hatay Arkeoloji Müzesi görevlilerine teşekkür etti.

Öte yandan, aynı kazıda bulunan ve yaklaşık 4 yıldır Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Kral Suppiluliuma'nın heykeli ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.