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Kültür-Sanat

Hatay'da, 3 bin yıllık kadın heykeli bulundu

Heykel, yaklaşık 1 yıllık restorasyon çalışmasının ardından orijinal görüntüsüne kavuşturulacak

13 Ağustos 2017 16:53

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde devam edilen  Tayinat Höyüğü kazısında, Kral Suppiluliuma'nın karısı olduğu düşünülen, aynı  ebatlarda 3 bin yıllık kadın heykeli bulundu.

Kentte kazı çalışmaları devam eden Tayinat Höyüğü'nde Kral Suppiluliuma'nın karısı olduğu tahmin edilen 3 bin yıllık kadın heykeli bulundu. Bir bölümü parçalanmış haldeki heykel, yaklaşık 1 yıllık restorasyon çalışmasının ardından orijinal görüntüsüne kavuşturulacak.

Hatay'da 13 yıldır süren Tayinat Höyüğü arkeolojik kazısının bu  sezonluk çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kanada'nın Toronto Üniversitesi'nden  Prof. Dr. Timothy Harrison başkanlığındaki 20 kişilik ekiple devam eden  çalışmalarda, milattan önce 9. yüzyıldaki Geç Hitit Dönemi'ne ait olduğu  belirlenen bir kadın heykeline ulaşıldı.

Kazı ekibi başkanı Prof. Dr. Harrison, "2012 yılında Kral Suppiluliuma'nın heykelini bulmuştuk. Aynı bölgede yaptığımız çalışmalarda, belden yukarısı korunmuş şekilde bir kadın heykeli bulduk" "Kral Suppiluliuma'nın eşi olma ihtimali oldukça fazla. Anadolu tanrıçası Kubaba'nın heykeli olabilir ancak bu heykel, inografik olarak bakıldığında daha çok bir insanı andırıyor. Son olarak da kraliyet ailesinin ilk atası ya da aileden bir soyluya ait olabilir, bu da bir ihtimal" dedi. 

Baş ve gövdeden oluşan, bir kısmı parçalanan heykelin, Kral  Suppiluliuma'nın eşi olduğu tahmin edilirken, kesin sonuç yaklaşık 1 yıl sürecek  çalışmalar sonuncunda belli olacak.

Kazı başkanı Harrison, 13 yıldır devam eden Tayinat  Höyüğü kazısının bu sezonluk çalışmalarında önemli bir bulguya rastladıklarını  kaydetti.

Son yıllardaki kazılarında, kapı alanı olduğunu düşündükleri bir  alanda çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Harrison, "2012 yılında Kral  Suppiluliuma'nın heykelini bulmuştuk. Aynı bölgede yaptığımız çalışmalarda,  belden yukarısı korunmuş şekilde bir kadın heykeli bulduk. Suppiluliuma  heykeliyle aynı döneme ait olan bu heykelin ebatları, boyutları ve ikonogrofik  öğeleri çok benzemekte." ifadelerini kullandı.

 "Bir kadın heykeli bulmak çok değerli"

Heykelin yüz üstü atılmış halde bulunduğunu aktaran Harrison, heykelin  antik dönemde parçalanarak bu şekilde atıldığını tespit ettiklerini bildirdi.

Bir kadın heykeli bulmanın kendileri için çok değerli  olduğunu vurgulayarak, Harisson'un açıklamaları şöyle: 

"Heykelin çok büyük olduğunu orijinal boyutunun 4-5 metre olduğunu  düşünüyoruz. Heykelin çok sayıda parçası da bulundu. Bir restorasyon projesine  başlayacağız. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde heykelin tamamlanmış halini  sunabileceğiz. Tabi bu heykelin kim olduğunu ve neden böyle parçalanarak  atıldığını çok merak etmekteyiz. Bununla ilgili 3 fikrimiz var. Bu heykelin aynı  yerde bulunmasından dolayı Kral Suppiluliuma'nın eşi olma ihtimali oldukça fazla.

"Anadolu tanrıçası Kubaba'nın heykeli olabilir "

Anadolu tanrıçası Kubaba'nın heykeli olabilir ancak bu heykel, inografik olarak  bakıldığında daha çok bir insanı andırıyor. Son olarak da kraliyet ailesinin ilk  atası ya da aileden bir soyluya ait olabilir, bu da bir ihtimal."

Geç Hitit Dönemi'ne ait bu önemli bulgunun tamamlanmış halini ve neden  parçalandığı gibi konuları yapılacak çalışma sonrasında tanıtıp,  açıklayacaklarını dile getiren Harrison, kazı çalışmalarında kendilerine yardımcı  olan Kültür Bakanlığı ve Hatay Arkeoloji Müzesi görevlilerine teşekkür etti.

Öte yandan, aynı kazıda bulunan ve yaklaşık 4 yıldır Hatay Arkeoloji  Müzesi'nde sergilenen Kral Suppiluliuma'nın heykeli ziyaretçiler tarafından yoğun  ilgi görüyor.

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