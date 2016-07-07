Hatay'da 2 Suriyeli bomba yaparken öldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyelilerin oturduğu evde dün gerçekleşen patlamada ölen iki kişinin patlayıcı madde hazırladığı belirlendi. Polis evde 1 tabanca ve buna ait susturucu buldu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Reyhanlı ilçe merkezindeki Kurtuluş Mahallesi’nde Suriyeliler’in kaldığı bir evde saat16.30 sıralarında güçlü bir patlama oldu.

Patlama dün gece meydana geldi

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, geniş güvenlik önlemi altında patlamanın olduğu eve girdi. İlk belirlemelere göre 2 Suriyeli yaralı ağır olarak sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evin yakınındaki Suriyeliler’e ait olduğu belirlenen bir otomobilde patlayıcı olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba bulunamayan otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.

Tabanca ve susturucu bulundu

Patlamada ağır yaralanan ve henüz isimleri açıklanmayan 2 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın 2 kişi de yaşamını yitirdi. Hatay Valiliği de resmi internet sitesinden olayla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında İlimiz Reyhanlı ilçesi Kanatlı Mahallesi Kurtuluş Caddesi Şehit Sedat Pişen Sokak üzerinde bulunan bir ikamette patlama meydana gelmiştir. Yapılan ilk inceleme neticesinde patlayıcı madde hazırlarken yaralandığı değerlendirilen Suriye vatandaşı iki şahıs, MKÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne götürülmüştür. Güvenlik birimleri tarafından evde yapılan aramada bir tabanca ve tabancaya ait susturucuya el konulmuştur. Olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."