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Reyhanlı'da Suriyelilerin kaldığı evde patlama; iki kişi öldü

Polis ekipleri, Suriyelilere ait otomobilde patlayıcı olma ihtimalini değerlendiriyor

06 Temmuz 2016 21:12

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyelilerin oturduğu bir evde patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 2 Suriyeli hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; ilçe merkezindeki Kurtuluş Mahallesi 171 sokak'ta Suriyelilerin kaldığı bir evde bugün saat 17.15 sıralarında belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama oldu. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, geniş güvenlik önlemi altında patlamanın olduğu eve girdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ve isimleri henüz açıklanmayan 2 Suriyeli yaşamını yitirdi. 

 

Bombalı otomobil şüphesi

 

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evin yakınındaki Suriyeli'lere ait olduğu belirlenen bir otomobilde patlayıcı olma ihtimaline karşı bomba imha uzmanı çağırdı. Polisin bölgede çalışması devam ediyor.

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